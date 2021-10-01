Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 6
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|25.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 2
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|27.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 3
|21.04.2018
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 1
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|28.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0