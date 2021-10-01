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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
30 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Тоттенхэм ХотспурНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
11.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Юнайтед
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Юнайтед1 : 6Тоттенхэм Хотспур
19.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Манчестер Юнайтед
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
25.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Тоттенхэм Хотспур1 : 2Манчестер Юнайтед
13.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Юнайтед
27.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
21.04.2018 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
28.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур

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