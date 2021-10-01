Манчестер Сити - Кристал Пэлас 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Патрик Виейра
История личных встреч
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 0
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 2
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 3
|31.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|5 : 0
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|5 : 0
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3