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Ливерпуль - Брайтон 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ЛиверпульБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ливерпуль0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
08.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Ливерпуль
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ливерпуль
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5Ливерпуль
19.02.2012 Кубок Англии 1/8 финала Ливерпуль6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
21.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Ливерпуль

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