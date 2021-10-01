Ливерпуль - Брайтон 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Грэм Поттер
История личных встреч
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 1
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 3
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|4 : 0
|02.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 5
|19.02.2012
|Кубок Англии
|1/8 финала
|6 : 1
|21.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2