Уотфорд - Саутгемптон 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Саутгемптон, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|28.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 3
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|23.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|27.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 2
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 4
|13.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 1
|13.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0