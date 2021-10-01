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Уотфорд - Саутгемптон 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
УотфордСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Саутгемптон, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
28.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Уотфорд1 : 3Саутгемптон
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 1Уотфорд
23.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Уотфорд1 : 1Саутгемптон
10.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Саутгемптон1 : 1Уотфорд
27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 0Уотфорд
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд2 : 2Саутгемптон
09.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон0 : 2Уотфорд
04.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Уотфорд3 : 4Саутгемптон
13.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 1 Саутгемптон1 : 1Уотфорд
13.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Саутгемптон2 : 0Уотфорд

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