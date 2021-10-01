Бёрнли - Брентфорд 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
30 Октября 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брентфорд, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Томас Франк
История личных встреч
|15.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|1 : 3
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|1 : 0