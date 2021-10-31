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Норвич - Лидс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Норвич СитиЛидс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Лидс, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Лидс Юнайтед1 : 3Норвич Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Норвич Сити0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Норвич Сити2 : 1Лидс Юнайтед
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Лидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Лидс Юнайтед3 : 3Норвич Сити
05.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Норвич Сити2 : 3Лидс Юнайтед
25.10.2016 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лидс Юнайтед2 : 2 3 : 2Норвич Сити
14.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Лидс Юнайтед0 : 2Норвич Сити
21.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Норвич Сити1 : 1Лидс Юнайтед

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