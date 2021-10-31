Норвич - Лидс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич - Лидс, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 3
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 3
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 0
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|3 : 3
|05.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 3
|25.10.2016
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 2 3 : 2
|14.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 2
|21.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 1