Астон Вилла - Вест Хэм 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Дин Смит
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 1
|16.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
|09.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|08.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0
|08.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|02.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0