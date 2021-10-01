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Астон Вилла - Вест Хэм 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 10-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Астон ВиллаВест Хэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
30.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
16.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла0 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Астон Вилла
26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла1 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 36 Астон Вилла1 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Астон Вилла
08.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 25 Астон Вилла0 : 2Вест Хэм Юнайтед
02.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Астон Вилла

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