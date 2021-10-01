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Севилья - Осасуна 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
30 Октября 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 12-й тур
СевильяОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Осасуна, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
22.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Осасуна0 : 2Севилья
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Севилья1 : 0Осасуна
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Севилья3 : 2Осасуна
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Осасуна1 : 1Севилья
20.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Севилья5 : 0Осасуна
22.01.2017 Испания - Примера Тур 19 Осасуна3 : 4Севилья
23.03.2014 Испания - Примера Тур 29 Осасуна1 : 2Севилья
27.10.2013 Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 1Осасуна
26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Осасуна2 : 1Севилья
06.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 0Осасуна

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