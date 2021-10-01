Севилья - Осасуна 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
30 Октября 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Осасуна, которое состоится 30 октября 2021 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|22.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 2
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|20.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|5 : 0
|22.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 4
|23.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|27.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|26.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0