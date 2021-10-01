Валенсия - Вильярреал 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
30 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Унаи Эмери
История личных встреч
|05.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|18.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала
|2 : 0
|11.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала
|1 : 3
|26.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|05.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|23.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1