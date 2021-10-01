Реал Сосьедад - Атлетик 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
31 Октября 2021, Воскресенье 23:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетик, которое состоится 31 октября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|07.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|03.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 0
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|05.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 3
|28.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 1
|16.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|12.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 2