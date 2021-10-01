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Реал Сосьедад - Атлетик 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
31 Октября 2021, Воскресенье 23:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
Реал СосьедадАтлетик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетик, которое состоится 31 октября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
07.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Реал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
03.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
31.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Реал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
30.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
05.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетик Б1 : 3Реал Сосьедад
28.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
16.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б0 : 0Реал Сосьедад
12.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Реал Сосьедад0 : 2Атлетик Б

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