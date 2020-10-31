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Кадис - Мальорка 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
31 Октября 2021, Воскресенье 16:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
КадисМальорка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Мальорка, которое состоится 31 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
26.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Кадис1 : 1Мальорка
07.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Мальорка1 : 0Кадис
29.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Мальорка0 : 0Кадис
28.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 2 Кадис1 : 1Мальорка

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