Кадис - Мальорка 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
31 Октября 2021, Воскресенье 16:00 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Мальорка, которое состоится 31 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Альваро Сервера
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|26.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|1 : 1
|07.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|1 : 0
|29.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 23
|0 : 0
|28.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|1 : 1