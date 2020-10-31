Атлетико - Бетис 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
31 Октября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Бетис, которое состоится 31 октября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|11.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|22.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|10.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|14.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|14.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0