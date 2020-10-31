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Атлетико - Бетис 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
31 Октября 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 12-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
АтлетикоБетис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Бетис, которое состоится 31 октября 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
11.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Бетис1 : 1Атлетико М
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М2 : 0Бетис
11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Бетис
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Бетис1 : 2Атлетико М
03.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Бетис1 : 0Атлетико М
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 0Бетис
22.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М0 : 0Бетис
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Бетис0 : 1Атлетико М
14.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Бетис1 : 1Атлетико М
14.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М1 : 0Бетис

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