Хетафе - Эспаньол 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
31 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 31 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|16.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|24.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|01.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 0
|15.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|27.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
|22.08.2015
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|20.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 1
|25.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0