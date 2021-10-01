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Хетафе - Эспаньол 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
31 Октября 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 12-й тур
ХетафеЭспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эспаньол, которое состоится 31 октября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
16.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Хетафе0 : 0Эспаньол
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Эспаньол1 : 1Хетафе
02.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Эспаньол1 : 1Хетафе
01.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Хетафе3 : 0Эспаньол
15.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Хетафе1 : 0Эспаньол
27.11.2017 Испания - Примера Тур 13 Эспаньол1 : 0Хетафе
17.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Хетафе3 : 1Эспаньол
22.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Эспаньол1 : 0Хетафе
20.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Хетафе2 : 1Эспаньол
25.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Эспаньол2 : 0Хетафе

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