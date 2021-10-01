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Торино - Сампдория 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
30 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 11-й тур
ТориноСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сампдория, которое состоится 30 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Сампдория1 : 0Торино
30.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Торино2 : 2Сампдория
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 3Сампдория
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория1 : 0Торино
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 1Сампдория
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Сампдория1 : 4Торино
03.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Сампдория1 : 1Торино
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Торино2 : 2Сампдория
29.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Торино1 : 1Сампдория
04.12.2016 Италия - Серия А Тур 15 Сампдория2 : 0Торино

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