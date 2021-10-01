Торино - Сампдория 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
30 Октября 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Сампдория, которое состоится 30 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 4
|03.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|17.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|29.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|04.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 0