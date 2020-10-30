Аталанта - Лацио 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 4
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 3
|15.05.2019
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 2
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 3
|17.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 1
|17.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 3