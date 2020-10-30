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Аталанта - Лацио 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
30 Октября 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 11-й тур
АталантаЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
31.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Аталанта1 : 3Лацио
27.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 2Лацио
30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 4Аталанта
24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Аталанта3 : 2Лацио
19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Лацио3 : 3Аталанта
15.05.2019 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 2Лацио
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Лацио1 : 3Аталанта
17.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Аталанта1 : 0Лацио
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Лацио1 : 1Аталанта
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Аталанта3 : 3Лацио

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