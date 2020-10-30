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Верона - Ювентус 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
30 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 11-й тур
ВеронаЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Ювентус, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
27.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Верона1 : 1Ювентус
25.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус1 : 1Верона
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Ювентус
21.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус2 : 1Верона
19.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус2 : 1Верона
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Верона1 : 3Ювентус
08.05.2016 Италия - Серия А Тур 37 Верона2 : 1Ювентус
06.01.2016 Италия - Серия А Тур 18 Ювентус3 : 0Верона
30.05.2015 Италия - Серия А Тур 38 Верона2 : 2Ювентус
18.01.2015 Италия - Серия А Тур 19 Ювентус4 : 0Верона

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