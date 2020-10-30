Верона - Ювентус 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
30 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Ювентус, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 1
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|19.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 3
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 0
|30.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 2
|18.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 19
|4 : 0