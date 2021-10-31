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Рома - Милан 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
31 Октября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 11-й тур
РомаМилан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Милан, которое состоится 31 октября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
28.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Рома1 : 2Милан
26.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Милан3 : 3Рома
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Милан2 : 0Рома
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 1Милан
03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Рома1 : 1Милан
31.08.2018 Италия - Серия А Тур 3 Милан2 : 1Рома
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Рома0 : 2Милан
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Милан0 : 2Рома
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Милан1 : 4Рома
12.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Рома1 : 0Милан

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