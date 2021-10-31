Рома - Милан 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
31 Октября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Милан, которое состоится 31 октября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 2
|26.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 3
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 0
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|31.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 2
|01.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 2
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 4
|12.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0