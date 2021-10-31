Салернитана - Наполи 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
31 Октября 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Наполи, которое состоится 31 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Лучано Спаллетти