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Сассуоло - Эмполи 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 11-й тур
СассуолоЭмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Эмполи, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Эмполи3 : 0Сассуоло
21.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Сассуоло3 : 1Эмполи
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Эмполи1 : 3Сассуоло
04.12.2016 Италия - Серия А Тур 15 Сассуоло3 : 0Эмполи
21.02.2016 Италия - Серия А Тур 26 Сассуоло3 : 2Эмполи
04.10.2015 Италия - Серия А Тур 7 Эмполи1 : 0Сассуоло
22.03.2015 Италия - Серия А Тур 28 Эмполи3 : 1Сассуоло
28.10.2014 Италия - Серия А Тур 9 Сассуоло3 : 1Эмполи

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