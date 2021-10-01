Сассуоло - Эмполи 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Эмполи, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 0
|21.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 1
|30.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 3
|04.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 0
|21.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 2
|04.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 0
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 1
|28.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 1