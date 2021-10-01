Фиорентина - Специя 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Специя, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Специя
Специя
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|19.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|3 : 0
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2