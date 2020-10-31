Дженоа - Венеция 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Венеция, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Давиде Баллардини
|Паоло Дзанетти