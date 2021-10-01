Интер - Удинезе 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
31 Октября 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Удинезе, которое состоится 31 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Лука Готти
История личных встреч
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 1
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 2
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|04.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 0
|15.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 4
|16.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 3
|28.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 2
|08.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2