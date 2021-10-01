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Интер - Удинезе 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
31 Октября 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 11-й тур
ИнтерУдинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Удинезе, которое состоится 31 октября 2021 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Лука Готти
История личных встреч
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Интер М5 : 1Удинезе
23.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Удинезе0 : 0Интер М
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Удинезе0 : 2Интер М
14.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Интер М1 : 0Удинезе
04.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Удинезе0 : 0Интер М
15.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Интер М1 : 0Удинезе
06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Удинезе0 : 4Интер М
16.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Интер М1 : 3Удинезе
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Интер М5 : 2Удинезе
08.01.2017 Италия - Серия А Тур 19 Удинезе1 : 2Интер М

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