Айнтрахт - Лейпциг 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
30 Октября 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт - Лейпциг, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Джесси Марш
История личных встреч
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|25.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 1
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 0
|23.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|19.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 1
|23.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 1
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2