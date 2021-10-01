Арминия - Майнц 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Майнц, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Бо Свенссон
История личных встреч
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|10.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|21.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 0