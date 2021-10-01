Байер - Вольфсбург 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вольфсбург, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 4
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 3
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 2
|15.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|02.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 3
|29.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2