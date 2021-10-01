Унион - Бавария 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
История личных встреч
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|0 : 2
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 1