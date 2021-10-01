Фрайбург - Гройтер Фюрт 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Гройтер, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|04.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|18.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|5 : 2
|11.05.2013
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 2
|08.12.2012
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0