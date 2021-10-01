Боруссия Д - Кёльн 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
30 Октября 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Кёльн, которое состоится 30 октября 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Марко Розе
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|24.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|5 : 1
|23.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 3
|02.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 3
|17.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|5 : 0
|29.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 0
|10.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 1
|14.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 2
|19.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1