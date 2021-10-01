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Аугсбург - Штутгарт 31 Октября прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
АугсбургШтутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
07.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Штутгарт2 : 1Аугсбург
10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург6 : 0Штутгарт
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт1 : 0Аугсбург
18.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Аугсбург0 : 1Штутгарт
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Штутгарт0 : 0Аугсбург
16.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 0Штутгарт
21.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт0 : 4Аугсбург
18.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Штутгарт
23.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт0 : 1Аугсбург

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