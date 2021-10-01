Аугсбург - Штутгарт 31 Октября прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 1
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 4
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|6 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 0
|18.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|23.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|16.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
|21.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 4
|18.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|23.11.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 1