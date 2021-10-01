Боруссия М - Бохум 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бохум, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Томас Райс
История личных встреч
|25.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 1
|19.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 0
|16.01.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|09.08.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 3
|20.03.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 1
|17.10.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|19.05.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 2
|15.12.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 0