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Боруссия М - Бохум 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Бундеслига, 10-й тур
Боруссия МГерта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бохум, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Германия Томас Райс
История личных встреч
25.05.2011 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Бохум1 : 1Боруссия М
19.05.2011 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Боруссия М1 : 0Бохум
16.01.2010 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия М1 : 2Бохум
09.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 1 Бохум3 : 3Боруссия М
20.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М0 : 1Бохум
17.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 8 Бохум2 : 2Боруссия М
19.05.2007 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М0 : 2Бохум
15.12.2006 Германия - Бундеслига Тур 17 Бохум2 : 0Боруссия М

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