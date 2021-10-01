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Метц - Сент-Этьен 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
30 Октября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
МетцСент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Сент-Этьен, которое состоится 30 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Сент-Этьен1 : 0Метц
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Метц2 : 0Сент-Этьен
02.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Метц3 : 1Сент-Этьен
25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Сент-Этьен0 : 1Метц
17.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Метц3 : 0Сент-Этьен
14.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Сент-Этьен3 : 1Метц
12.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Сент-Этьен2 : 2Метц
06.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 12 Метц0 : 0Сент-Этьен
14.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 29 Метц2 : 3Сент-Этьен
26.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 11 Сент-Этьен1 : 0Метц

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