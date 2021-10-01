Метц - Сент-Этьен 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
30 Октября 2021, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Сент-Этьен, которое состоится 30 октября 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Клод Пюэль
История личных встреч
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 0
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 0
|14.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 1
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 2
|06.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 0
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 3
|26.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 0