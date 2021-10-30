Лион - Ланс 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
30 Октября 2021, Суббота. 22:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ланс, которое состоится 30 октября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Петер Бош
|Франк Эз
История личных встреч
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 2
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|24.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|13.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 0
|21.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 3
|13.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|03.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 2
|20.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 0