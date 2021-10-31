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Брест - Монако 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
БрестМонако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Монако2 : 0Брест
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест1 : 0Монако
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако4 : 1Брест
19.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 24 Брест2 : 0Монако
02.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако0 : 1Брест

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