Брест - Монако 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
31 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монако, которое состоится 31 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Монако
Монако
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Нико Ковач
История личных встреч
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|4 : 1
|19.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 0
|02.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1