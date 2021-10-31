Анже - Ницца 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
31 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 31 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 0
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 3
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|3 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|3 : 0
|04.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|13.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 1
|22.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 2
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 2
|20.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1