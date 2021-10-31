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Анже - Ницца 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
31 Октября 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
ЛорьянНицца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ницца, которое состоится 31 октября 2021 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца3 : 0Анже
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Анже0 : 3Ницца
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже1 : 1Ницца
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ницца3 : 1Анже
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже3 : 0Ницца
04.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца0 : 0Анже
13.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже1 : 1Ницца
22.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Ницца2 : 2Анже
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца0 : 2Анже
20.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Анже0 : 1Ницца

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