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Страсбург - Лорьян 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
СтрасбурЛорьян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лорьян, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Страсбург1 : 1Лорьян
23.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Лорьян3 : 1Страсбург
16.02.2008 Франция - Лига 1 Тур 25 Лорьян1 : 0Страсбург
01.09.2007 Франция - Лига 1 Тур 7 Страсбург0 : 0Лорьян

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