Страсбург - Лорьян 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лорьян, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 1
|16.02.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|01.09.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0