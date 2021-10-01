Монпелье - Нант 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
Главные тренеры
|Оливье Далль'Оглио
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|31.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 0
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|08.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|30.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 2
|09.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 1
|11.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 3
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0