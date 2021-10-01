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Монпелье - Нант 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
МонпельеНант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Нант, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Нант1 : 2Монпелье
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье1 : 1Нант
31.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Нант1 : 0Монпелье
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье1 : 1Нант
08.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Нант2 : 0Монпелье
30.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монпелье0 : 3Нант
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Нант0 : 2Монпелье
09.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье0 : 1Нант
11.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 29 Монпелье2 : 3Нант
21.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 19 Нант1 : 0Монпелье

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