Бордо - Реймс 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Реймс, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 3
|30.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 1
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|0 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 0
|27.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|4 : 1
|09.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|03.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|15.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0