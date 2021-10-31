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Бордо - Реймс 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
БордоРеймс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Реймс, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Испания Оскар Гарсия
История личных встреч
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс1 : 2Бордо
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Бордо1 : 3Реймс
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Реймс1 : 1Бордо
18.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 37 Бордо0 : 1Реймс
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Реймс0 : 0Бордо
27.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 28 Реймс4 : 1Бордо
09.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 1 Бордо1 : 2Реймс
28.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 27 Бордо1 : 1Реймс
03.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 9 Реймс1 : 0Бордо
15.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс1 : 0Бордо

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