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Труа - Ренн 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
ТруаРенн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ренн, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Лоран Батлес
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
24.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн2 : 0Труа
05.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 1 Труа1 : 1Ренн
16.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа2 : 4Ренн
26.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 8 Ренн1 : 1Труа
24.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 33 Ренн1 : 2Труа
02.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 15 Труа2 : 3Ренн
29.11.2012 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ренн2 : 1Труа
09.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 36 Труа2 : 2Ренн
16.12.2006 Франция - Лига 1 Тур 18 Ренн1 : 1Труа

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