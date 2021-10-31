Труа - Ренн 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
31 Октября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Ренн, которое состоится 31 октября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Лоран Батлес
|Бруно Женезио
История личных встреч
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|05.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|16.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 4
|26.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|24.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 2
|02.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 3
|29.11.2012
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|09.05.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 2
|16.12.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 1