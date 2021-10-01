Спортинг - Витория Гимарайнш 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 Октября 2021, Суббота. 23:15 МСК. Примейра, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 30 октября 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Маркес Пепа
История личных встреч
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 0
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 4
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 2
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 1
|27.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 0
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|01.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 0
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 5
|05.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|3 : 3