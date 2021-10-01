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Спортинг - Витория Гимарайнш 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 Октября 2021, Суббота. 23:15 МСК. Примейра, 10-й тур
СпортингГимарайнш

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Витория Гимарайнш, которое состоится 30 октября 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Маркес Пепа
История личных встреч
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
27.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Витория Гимарайнш1 : 0Спортинг
01.02.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Витория Гимарайнш0 : 5Спортинг
05.03.2017 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 1Витория Гимарайнш
01.10.2016 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш3 : 3Спортинг

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