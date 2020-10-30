Порту - Боавишта 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 Октября 2021, Суббота. 19:00 МСК. Примейра, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Боавишта, которое состоится 30 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|2 : 2
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 5
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|4 : 0
|11.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|05.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 0
|02.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|17.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|28.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 3
|26.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 1
|23.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 1