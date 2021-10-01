Эшторил - Бенфика 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
30 Октября 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Бенфика, которое состоится 30 октября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Бруну Мигел Ногейра Пинейру
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|11.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 3
|21.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 2
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 1
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 1
|05.04.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 3
|28.02.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 2
|17.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 1
|16.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
|16.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|4 : 0