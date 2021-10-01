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Эшторил - Бенфика 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
30 Октября 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 10-й тур
СпортингБенфика

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Бенфика, которое состоится 30 октября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 10-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Бруну Мигел Ногейра Пинейру
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
04.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 0Эшторил
11.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Эшторил1 : 3Бенфика
21.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Эшторил1 : 2Бенфика
09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика3 : 1Эшторил
29.04.2017 Португалия - Примейра Тур 31 Бенфика2 : 1Эшторил
05.04.2017 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика3 : 3Эшторил
28.02.2017 Кубок Португалии 1/2 финала Эшторил1 : 2Бенфика
17.12.2016 Португалия - Примейра Тур 14 Эшторил0 : 1Бенфика
16.01.2016 Португалия - Примейра Тур 18 Эшторил1 : 2Бенфика
16.08.2015 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика4 : 0Эшторил

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