Вольфсбург - Зальцбург 2 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
2 Ноября 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Зальцбург, которое состоится 02 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
|Флориан Кофельдт
|Маттиас Яйсле
История личных встреч
|20.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 3
|3 : 1