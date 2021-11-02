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Мальмё - Челси 2 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
2 Ноября 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
МальмёЧелси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Челси, которое состоится 02 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швеция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Дания Йон-Даль Томассон
Германия Томас Тухель
История личных встреч
20.10.2021 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 Челси4 : 0Мальмё
21.02.2019 Лига Европы 1/16 финала Челси3 : 0Мальмё
14.02.2019 Лига Европы 1/16 финала Мальмё1 : 2Челси

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