Мальмё - Челси 2 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
2 Ноября 2021, Вторник. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Челси, которое состоится 02 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Швеция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Йон-Даль Томассон
|Томас Тухель
История личных встреч
|20.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 3
|4 : 0
|21.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала
|3 : 0
|14.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала
|1 : 2