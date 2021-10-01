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Бавария - Бенфика 2 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
2 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
БаварияБенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бенфика, которое состоится 02 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмеллер
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
20.10.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 3 Бенфика0 : 4Бавария
27.11.2018 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Бавария5 : 1Бенфика
19.09.2018 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Бенфика0 : 2Бавария
13.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Бенфика2 : 2Бавария
05.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала Бавария1 : 0Бенфика

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