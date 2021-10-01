Бавария - Бенфика 2 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
2 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бенфика, которое состоится 02 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|20.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 3
|0 : 4
|27.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 5
|5 : 1
|19.09.2018
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|0 : 2
|13.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 2
|05.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0