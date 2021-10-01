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Динамо Киев - Барселона 2 Ноября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
2 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Динамо КиевБарселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Барселона, которое состоится 02 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
20.10.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 3 Барселона1 : 0Динамо К
24.11.2020 Лига чемпионов Группа G. Тур 4 Динамо К0 : 4Барселона
04.11.2020 Лига чемпионов Группа G. Тур 3 Барселона2 : 1Динамо К
09.12.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 6 Динамо К1 : 2Барселона
29.09.2009 Лига чемпионов Группа F. Тур 2 Барселона2 : 0Динамо К

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