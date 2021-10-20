Вильярреал - Янг Бойз 2 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
2 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Янг Бойз, которое состоится 02 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Давид Вагнер
История личных встреч
|20.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 3
|1 : 4