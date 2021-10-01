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Ювентус - Зенит 2 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
2 Ноября 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
ЮвентусЗенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Зенит, которое состоится 02 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
20.10.2021 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 Зенит0 : 1Ювентус
25.11.2008 Лига чемпионов Группа H. Тур 5 Зенит0 : 0Ювентус
17.09.2008 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Ювентус1 : 0Зенит

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