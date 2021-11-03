Милан - Порту 3 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
2 Ноября 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Порту, которое состоится 03 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 3
|1 : 0