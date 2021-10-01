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Реал Мадрид - Шахтёр 3 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
3 Ноября 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Реал МадридШахтер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Шахтёр, которое состоится 03 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
19.10.2021 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Шахтёр Д0 : 5Реал Мадрид
01.12.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 5 Шахтёр Д2 : 0Реал Мадрид
21.10.2020 Лига чемпионов Группа B. Тур 1 Реал Мадрид2 : 3Шахтёр Д
25.11.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 5 Шахтёр Д3 : 4Реал Мадрид
15.09.2015 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Реал Мадрид4 : 0Шахтёр Д

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