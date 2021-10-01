Реал Мадрид - Шахтёр 3 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
3 Ноября 2021, Среда. 20:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Шахтёр, которое состоится 03 ноября 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 3
|0 : 5
|01.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|21.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа B. Тур 1
|2 : 3
|25.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 5
|3 : 4
|15.09.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 1
|4 : 0