Лейпциг - ПСЖ 3 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - ПСЖ, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. Тур 3
|3 : 2
|24.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 4
|1 : 0
|04.11.2020
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 3
|2 : 1
|18.08.2020
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 3