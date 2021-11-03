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Лейпциг - ПСЖ 3 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
3 Ноября 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 4-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
ЛейпцигПСЖ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - ПСЖ, которое состоится 03 ноября 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
США Джесси Марш
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
19.10.2021 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 ПСЖ3 : 2РБ Лейпциг
24.11.2020 Лига чемпионов Группа H. Тур 4 ПСЖ1 : 0РБ Лейпциг
04.11.2020 Лига чемпионов Группа H. Тур 3 РБ Лейпциг2 : 1ПСЖ
18.08.2020 Лига чемпионов 1/2 финала РБ Лейпциг0 : 3ПСЖ

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